Şeriban ÖZÇAKMAK - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 26 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonlarda, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına ait çok miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Yapılan aramalarda; 13 kilo 896 gram esrar, 1 kilo 69 gram sentetik kannabinoid, 155 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (A-M), 78 gram metamfetamin, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet hassas terazi, 37 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 900 TL nakit para ele geçirildi.





Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir' denildi.

