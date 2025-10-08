Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Merkez ilçesinde 5 Mayıs 2025 tarihinde ekimi yapılan bin 800 dekarlık pamuk alanında hasat çalışmaları bugün itibarıyla başlatıldı. Hasatlar, modern tarım ekipmanları kullanılarak makineli yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Zararlılarla Mücadelede Entegre Yönetim

Pamuk üretiminde zararlılarla etkin mücadele yürütmek ve verimliliği artırmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle 'Pamuk Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) Projesi' uygulanıyor.

Proje kapsamında, pamuk ekili alanlarda feromon tuzakları (funnel ve delta tipi) kurularak yeşilkurt, dikenlikurt ve pembekurt zararlılarının ergin uçuşları haftalık olarak takip ediliyor. Ekonomik Zarar Eşiği üzerinde tespit edilen zararlılar için uygun mücadele yöntemleri devreye alınıyor. Ayrıca, tütün thripsi, bitki tahta kurusu, kırmızı örümcek ve yaprak biti gibi diğer zararlılara karşı da entegre mücadele teknikleri çerçevesinde kimyasal uygulamalar yapılıyor.

Sürdürülebilir Üretim Hedefi

Adıyaman'da pamuk üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak, verimliliği artırmak ve üreticileri zararlılarla mücadele konusunda bilinçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar, önümüzdeki yıllarda da kararlılıkla devam edecek.

'Pamuk Adıyaman Tarımının En Önemli Ürünlerinden Biridir'

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, hasat alanında yaptığı açıklamada pamuk üretiminin bölge ekonomisi için önemine dikkat çekti. Akkan, 'Pamuk Adıyaman tarımının en önemli ürünlerinden biridir. Üreticilerimizin emeğini korumak, verimi artırmak ve sürdürülebilir üretimi sağlamak için çalışmalarımızı yıl boyunca aralıksız sürdürüyoruz. Zararlılarla mücadele, bilinçli üretim ve modern tarım teknikleriyle bu yıl verimli bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Akkan, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerin bölge çiftçisinin bilgi ve tecrübesini artırdığını, gelecek yıllarda daha yüksek rekolte hedeflediklerini belirtti.

Merkez İlçe Bebek Köyü'nde gerçekleştirilen hasat etkinliğine, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kurum çalışanları ve üreticiler katıldı.

Kaynak : PERRE