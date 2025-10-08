Şeriban ÖZÇAKMAK - Edinilen bilgiye göre, olay Adıyaman'ın Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı konteynerde yaşayan S.K. ile eşi M.Z.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya çiftin 18 yaşındaki oğlu M.O.K. da dahil oldu. Kavgayı ayırmak isterken sinirlerine hakim olamayan genç, babası S.K.'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.O.K., emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE