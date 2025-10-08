Şeriban ÖZÇAKMAK - 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem, Adıyaman ekonomisini derinden etkiledi. Sanayi tesislerinin, ticari işletmelerin ve kamu binalarının hasar görmesi sonucu, üretim kapasitesinde önemli ölçüde azalış meydana geldi. Deprem sonrası çok sayıda vatandaşın göç etmek zorunda kalması da işgücü piyasasında geçici bir daralmaya neden oldu.

Depremin ilk aylarda iş yerlerinin kapanması, altyapı sorunları ve belirsizlikler istihdam oranında ciddi bir düşüşe neden olurken, özellikle hizmet sektörü ve küçük işletmeler bu süreçten en fazla etkilenen kesimler arasında yer aldı.

Yeniden Yapılanma Süreci İstihdamı Artırdı

2024 yılı itibarıyla, kamu destekli yeniden yapılanma projeleri, konut ve altyapı yatırımları ile istihdam oranında artış yaşandı. İnşaat, lojistik, malzeme tedariki ve kamu hizmetleri alanlarında açılan yeni istihdam olanakları, kent ekonomisinin toparlanmasına katkı sağladı.

Aynı zamanda, İŞKUR'un yürüttüğü mesleki eğitim programları, geçici istihdam projeleri ve işbaşı eğitim destekleriyle iş gücü piyasasına katılım da yeniden hız kazandı.

Adıyaman'da 2022-2024 dönemi istihdam verileri şu şekilde:

2022 yılı istihdam oranı: %42,9

2023 yılı istihdam oranı: %39,4

2024 yılı istihdam oranı: %43,8

Ekonomik Toparlanma Umudu

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkmaya çalışan kentte vatandaşlar da bu gelişmelerle birlikte umutlanıyor. Yeniden inşa sürecinin getirdiği canlılık, Adıyaman'ın geleceğine dair beklentileri artırıyor.

Adıyaman'da kalıcı istihdamın sağlanabilmesi için üretim kapasitesinin artırılması, yerel işletmelere destek verilmesi ve işgücü eğitimlerinin devam etmesi büyük önem taşıyor.

Kaynak : PERRE