Şeriban ÖZÇAKMAK - Tut Kaymakamı Celal Güngör, inşaat çalışmalarının son aşamaya geldiği İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Güngör'e, İlçe Jandarma Komutanı ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.



Ziyarette, bina inşaatının genel durumu, çevre düzenlemesi, teknik donanımlar gibi birçok konuda hakkında bilgi alındı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak binanın hizmete alınması planlanıyor.

Kaymakam Güngör, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, yeni hizmet binasının ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni hizmet binasının, güvenlik personelinin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandığı, içerisinde idari ofislerin yanı sıra toplantı salonları, sosyal alanlar ve teknik birimlerin yer aldığı öğrenildi. Binanın kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçmesiyle birlikte ilçedeki güvenlik hizmetlerinin daha hızlı ve koordineli yürütüleceğini belirtildi.

