Şeriban ÖZÇAKMAK - Kahta Kaymakamlığı tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayı boyunca güvenlik, asayiş, narkotik ve trafik denetimleri kapsamında yürütülen operasyon ve denetimlerde önemli sonuçlar elde edildi.

Asayiş Uygulamaları

Kahta'da bir ay içerisinde 281 olay meydana gelirken, bunlardan 272'si aydınlatıldı. Bu süreçte 60 bin 428 kişi sorgulandı, 40 yoklama kaçağı yakalandı ve 308 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 4 tabanca, 4 tabanca şarjörü, 6 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 42 fişek, 18 kurusıkı fişeği ve 5 kesici-delici alet ele geçirildi.

Narkotik Operasyonları

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen 16 olayda, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 747,6 gram esrar, 510,21 gram bonzai, 337 adet ecstasy hap, 8 sentetik ecza hapı, 66 kök kenevir bitkisi, 4 uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 hassas terazi yer aldı.

Aranan Şahısların Yakalanması

Jandarma ve emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 156 kontrol noktası oluşturuldu ve 133 personel görev aldı.Denetimlerde, hapis cezası emriyle aranan 9 kişi ve ifadeye yönelik aranan 18 kişi olmak üzere toplam 27 şahıs yakalandı. Yakalananların 6'sı 0-5 yıl, 2'si 6-10 yıl, 1'i ise 10 yıl üzeri hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Trafik Denetimleri

Trafik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 8 bin 528 araç, 1.039 motosiklet ve 359 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 6 sürücünün belgesine el konuldu, 80 araç ise trafikten men edildi.

Kahta Kaymakamlığı, jandarma ve emniyet birimlerinin asayiş, trafik ve narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

