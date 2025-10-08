Şeriban ÖZÇAKMAK - Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen operasyon sonucunda, poşet içerisinde sarılı halde 300 gram bonzai ham maddesi ile 10 kavanoz içerisinde yaklaşık 6 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla bağlantılı iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kyamakamlık tarafından yapılan açıklamada, Kahta'da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdüğü urgulandı.

Kaynak : PERRE