Şeriban ÖZÇAKMAK - Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimin 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece yarısı (00.00) itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Güncel rakamlara göre Adıyaman'da akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 54,20 TL

Motorin: 55,47 TL

LPG: 28,22 TL

Akaryakıt istasyonu yetkilileri, fiyatların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen dağıtıcı ve bayi paylarına göre değişiklik gösterebildiğini belirtti. Uzmanlar ise brent petrol fiyatlarındaki seyir ve döviz kurlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde pompa fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Kaynak : PERRE