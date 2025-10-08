Şeriban ÖZÇAKMAK - CENTCOM'un resmi internet sitesinde 2 Ekim 2025 tarihinde yapılan yazılı açıklamada, operasyon kapsamında El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerinin teröristlerin saldırı planlama faaliyetlerini 'bozmak ve engellemek' amacıyla bölgede varlık göstermeye devam ettiği ifade edildi.

Saldırının gerçekleştirildiği bölgeye ilişkin detay verilmezken, el-Ahmed'in örgüt içinde saldırı planlamadan sorumlu bir konumda bulunduğu kaydedildi.

CENTCOM, operasyonun El Kaide'nin bölgedeki faaliyetlerine önemli bir darbe vurduğunu vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin teröristlerin saldırı planlama, organize etme ve uygulama çabalarını engellemek için hazır olduğunu belirtti.

Komutan Cooper, yaptığı açıklamada, 'Vatanımızı, askerlerimizi, müttefiklerimizi ve bölge genelinde ile ötesindeki ortaklarımızı savunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE