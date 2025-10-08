Şeriban ÖZÇAKMAK - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işgücü piyasasının güçlendirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, kamu istihdam kurumu İŞKUR aracılığıyla 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde önemli başarılar elde edildiğini belirterek, bu süreçte 1 milyon 166 bin 562 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini ifade etti.

İŞKUR'un aktif istihdam politikaları kapsamında 2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme gerçekleştirildiğini, 677 bin 163 iş yeri ziyareti yapıldığını ve 1 milyon 829 bin 831 açık iş tespit edildiğini aktaran Bakan Işıkhan, 'İşgücü piyasalarımız güçlendikçe istihdam kapasitemizi de artırıyoruz.' dedi.

'OVP Hedeflerimize Ulaşacağız'

İstihdamda sürdürülebilirliği ve nitelikli iş gücü artışını hedeflediklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, 'Bu adımlarımızla; ekonomi ve istihdam alanında politikalarımızı içeren Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, iş arayan vatandaşlara fırsat eşitliği sunan İŞKUR'un, hem işverenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE