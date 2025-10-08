Şeriban ÖZÇAKMAK - Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde trafik güvenliği stratejilerinin ele alındığı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu Toplantısı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Uğur Kapar, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Karayolları Şube Şefi Rauf Aşık ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Trafik Güvenliği Çalışmaları Değerlendirildi

Toplantıda, 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Adıyaman genelinde sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca, 16 Ağustos 2025 tarihli 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında 6 Ekim 2025 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde trafik güvenliğine ilişkin güncel düzenlemeler, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği konuları görüşüldü.

'Sıfır Can Kaybı' Hedefiyle Bilinçli Trafik

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Adıyaman genelinde trafik kazalarının azaltılması, denetimlerin sıklaştırılması, trafik işaret ve levhalarının sadeleştirilmesi, 'sıfır can kaybı' hedefi doğrultusunda kurumlar arası iş birliği, trafik bilincinin artırılması ve vatandaşların trafik kurallarına uyumunun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantı, Adıyaman'da trafik güvenliği konusunda ortak bir vizyon oluşturulması ve alınacak önlemlerin belirlenmesiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE