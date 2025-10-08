Şeriban ÖZÇAKMAK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

41 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve diğer 26 ilde gerçekleştirildi.

Dolandırıcılık Yöntemleri Ortaya Çıkarıldı

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak, sahte altın satarak, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp güven sağlayarak, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parça satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

206 Şüpheli Tutuklandı

Operasyonlar sonucunda yakalanan 271 şüpheliden 206'sı tutuklanırken, 49 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Vatandaşlarımızın alın teriyle kazandığı paraları hedef alan dolandırıcılara asla göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.'

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığına ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ederek, 'Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE