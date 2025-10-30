Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'le yapılan görüşmede sağlık, spor ve eğitim yatırımları masaya yatırıldı

Onay bekleyen projeler masaya yatırıldı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda yapılan görüşmede, onay sürecinde bulunan birçok önemli yatırım ele alındı. Bunlar arasında;

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası,

Altınşehir 100 Yataklı Devlet Hastanesi,

Kahta İlçe Halk Kütüphanesi,

Adıyaman Şehir Stadyumu ve Kahta İlçe Stadyumu yer aldı.

Milletvekilleri, görüşmede Adıyaman'ın sağlık, eğitim, kültür, altyapı ve sanayi alanlarındaki yatırımlarının hızla tamamlanması için sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Kurt: 'Adıyaman'a hizmet yolunda kararlılıkla çalışıyoruz'

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, kentin kalkınması için yürütülen çabaların aralıksız sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

'Adıyaman'ımızın kalkınması, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi ve şehrimizin her alanda gelişmesi için milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Sağlıktan eğitime, kültürden spora kadar birçok alandaki yatırımların hızla hayata geçirilmesi için tüm kurumlarımızla yakın temas halindeyiz.

Adıyaman'a hizmet yolunda azimle, inançla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ve Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e destek ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.'

Yeni yatırım ivmesi

Milletvekillerinin gerçekleştirdiği bu temasın, Adıyaman'ın kamu yatırımlarında yeni bir ivme yaratması ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunulması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kentte özellikle sağlık altyapısı, kültürel tesisler ve spor alanlarında planlanan yeni projelerin önümüzdeki dönemde hızla hayata geçirilmesi bekleniyor.

