

Adıyaman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resepsiyona katılan İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, yaptığı açıklamada Cumhuriyet'e sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Türk, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmak için hem sabah düzenlenen programa katıldık hem de bu programa katıldık. Bizler Cumhuriyet'in bekçileriyiz. Cumhuriyet ilan edildiğinden bu yana Türk bayrağı altında hür yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE