Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Ev Sahibi Türkiye - 500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '500 bin sosyal konutla Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Ekonomik büyüklüğü 1,5 trilyon TL'yi bulacak projemiz, ekonomiye can suyu olacak. 300 sektörün çarkları hızlanacak, binlerce istihdam alanı yaratacak' ifadelerini kullandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülecek proje için başvurular 24 Ekim 2025 tarihine kadar alınacak.

Başvuru Şartları:

Gelir Sınırı

Aylık hane halkı gelirinin (kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklar dahil) son 12 ay ortalamasının en fazla 127 bin TL, İstanbul'da ise 145 bin TL olması şartı aranıyor.

Konut Sahipliği

Başvuru sahibinin ya da eşinin üzerine tapuda kayıtlı herhangi bir konut bulunmamalı. Aynı hanede yaşayan eşlerden yalnızca biri başvuru yapabilecek.

Yaş Şartı

Genç kategorisinde başvuru yapacakların 10 Kasım 1995'ten sonra doğmuş ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

Projede dört özel kategori bulunuyor:

Gençler,

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri,

Gaziler,

Üç ve daha fazla çocuklu aileler.

Üç ve daha fazla çocuklu aile kategorisinde, bakmakla yükümlü olunan çocuklardan en az üçünün 18 yaşından küçük olması şartı aranıyor.

Şehit aileleri ve gaziler için gelir şartı uygulanmayacak. Bu kategoride yer alan konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli sabit taksitlerle satılacak.

Daha Önce TOKİ'den Konut Alanlar

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması ve daha önce TOKİ'den konut almamış olmaları gerekiyor. Önceki sosyal konut veya arsa projelerinde hak sahibi olan kişiler, bu projeye başvuramayacak. Ancak önceki hak sahipliğini iptal ettirenler yeniden başvuru yapabilecek.

Projeyle birlikte dar gelirli vatandaşları ev sahibi olurken, inşaat ve yan sektörlerde istihdamın artırılmasıyla ekonomiye yeni bir dinamizm kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE