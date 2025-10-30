Türkiye'de satış fiyatı 2,4 milyon TL olan Tesla Model Y Juniper aracı, bir ilan sitesinde 2 milyon 420 bin 625 TL'den satışa konuldu. Satıcı, fiyatın ilan edilen rakamın geçerli olmadığını belirterek alıcıya aracın 2,7 milyon TL olduğunu bildirdi.

Alıcı, durumu CİMER'e şikayet edeceğini söyleyince satıcı, sosyal medya mesajında 'Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler, selamlarımı da ilet' ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya platformu üzerinden 'Ve Aleykümselam' diyerek yaptığı açıklamada, yapılan inceleme sonucunda söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığının tespit edildiğini duyurdu. Kaplan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'1274496634 numaralı ilan için 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır.'

Bakanlık, tüketiciyi yanıltacak uygulamalara karşı denetimlerin devam edeceğini belirterek, ilanlarda fiyatların güncel ve doğru gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak : PERRE