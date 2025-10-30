Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarına gelen iki tır cinsi aracı şüpheli olarak tespit etti. Takibe alınan araçlar detaylı bir aramaya tabi tutuldu.

Yapılan aramalarda, narkotik dedektör köpeklerinden de yararlanıldı. Kontroller sonucunda, araçların gizli bölmelerinde toplam 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 319 milyon 844 bin TL olduğu kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürütülen operasyonlarla ilgili soruşturmanın Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürüldüğünü açıklayarak, sınır kapılarında uyuşturucu tacirlerine geçit vermeden mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu ticaretinin 'yüzyılın küresel felaketi' olduğunu vurgulayarak, bu alandaki mücadelenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını duyurdu. Açıklamada, vatandaşların bağımlılığa ve gençlerin karanlığa sürüklenmesine karşı yürütülen operasyonların aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın sınır kapılarında yürüttüğü denetim ve operasyonlarla, kaçakçılara geçit vermeden, ülke güvenliği ve gençlerin korunması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

