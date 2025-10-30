Kahta'da, 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen Filistin'e Destek Kermesi yoğun ilgi gördü. İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen kermes, Filistin'e Yardım Kampanyası kapsamında gerçekleştirildi.
Etkinliğe Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve Kahta Müftüsü Süleyman Turul da katılarak destek verdi. Kermeste katılımcılar, Filistin'e yardım amacıyla hazırlanan stantları gezdi, ürünleri inceleyerek kampanyaya katkıda bulundu.
Kaymakam Soysal, kermesin önemine değinerek, 'Halkımızın duyarlılığı ile Filistinli kardeşlerimize destek olmayı sürdüreceğiz' dedi.
Müftü Turul ise, 'Katılımcıların desteği, kardeşlik ve yardımlaşma ruhunu pekiştiriyor' ifadelerini kullandı.
Kermes, halkın yoğun ilgisi ve katkılarıyla gün boyu devam etti.
Kaynak : PERRE