İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sürdüğünü ve söz konusu uygulamada yer alan 'İBB Hanem' alt uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenip program dışına sızdırılmasıyla ilgili ifadelerde adı geçen, örgüt yöneticileriyle bağlantısı tespit edilen şüphelilerin belirlenmeye devam ettiğini bildirdi.

Yapılan tespitlere göre, şüphelilerden ikisinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisinin ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görev yaptığı anlaşıldı. Savcılık, şüpheliler hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Daha önce yapılan soruşturmada, programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de bulunduğu 6 şirkette yöneticilik yapan ve örgüt yöneticileriyle bağlantısı belirlenen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura düzenleme eylemlerine katılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 kişi hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve 'Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak' suçlarından gözaltı kararı verilmiş, 15 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, hakimlik tarafından diğer 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

