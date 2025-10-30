CHP'li belediyelere yönelik operasyonların birinci yılında kapsamlı değerlendirme: 'Yargı, siyasi intikam aracına dönüştü'

'Yargı bağımsızlığı erozyona uğradı, halk iradesi hedefte'

Raporun giriş bölümünde, Türkiye'de yargı bağımsızlığında yaşanan bozulmanın en somut örneklerinden birinin seçilmiş yerel yöneticilere yönelik soruşturmalar olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

'Halkın oylarıyla göreve gelen belediye başkanları hakkında sabaha karşı ev baskınlarıyla yapılan gözaltılar, uzun tutukluluklar ve görevden almalar, halk iradesine doğrudan müdahale niteliği taşımaktadır. Merkezi iktidar, sandıkta elde edemediği yetkiyi yargı ve idari mekanizmaları kullanarak sağlamaya çalışmaktadır.'

Rapor, bu uygulamaların yalnızca bireysel hak ihlali yaratmadığını, aynı zamanda milyonlarca seçmenin demokratik tercihine gölge düşürdüğünü vurguladı.

Akın Gürlek döneminde başlayan operasyonlar

CHP'nin raporuna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in 8 Ekim 2024'te göreve başlamasının ardından başlayan süreçte, CHP'li belediyelere yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

İlk olarak 30 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başlayan operasyonlar; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve diğer bazı yerel yöneticilerin gözaltına alınmasıyla devam etti.

Rapor, bu süreci 'demokratik yönetimlere karşı yargı eliyle yürütülen sistematik bir tasfiye süreci' olarak tanımladı.

İBB soruşturması: 'Hukuki dayanaktan uzak, siyasi intikam aracı'

Raporda en geniş yer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart 2025 operasyonuna ayrıldı.

CHP, bu soruşturmayı 'hukuki dayanaktan uzak, çelişkili tanık beyanlarına dayalı ve siyasi intikam aracı' olarak nitelendirdi.

'İBB operasyonu kapsamında kullanılan gizli tanık ifadeleri 'duydum', 'söyleniyordu', 'konuşuluyordu' gibi subjektif anlatımlarla sınırlı, maddi delilden yoksun ve iddianame hazırlamak için asgari koşulları bile taşımamaktadır.'

Rapor, operasyonun yalnızca İBB'yi değil, aynı zamanda yerel demokrasiyi hedef alan bir siyasi mühendislik girişimi olduğunu ifade etti.

'Cezaevinde tecrit, yıldırma ve hak ihlali'

Rapor, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İBB yöneticilerinin tutukluluk süreçlerinde yaşadıkları ihlallere de geniş yer verdi.

'Mehmet Murat Çalık, cezaevi koşullarında lösemi hastalığının nüksetme riskiyle tutuklu.

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu oğlunun doğum gününde tutuklandı, Medya A.Ş. eski genel müdürü İpek Elif Atayman 72 gün tek kişilik hücrede kaldı, İPA Başkanı Buğra Gökçe nikahını cezaevinde kıymak zorunda kaldı, İmar Müdürü Ramazan Gülten doğuma katılamadığı kızını ilk kez açık görüşte kucağına aldı.'

Bu örneklerin, 'yargının cezalandırma aracı hâline geldiğini' ve insan hakları ihlallerinin sistematikleştiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Tutdere de raporda: 'Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları'

Raporda, 4 Temmuz 2025'te Cumhurbaşkanı'nın 'Sadece İstanbul değil, başka illerde de durum felaket' açıklamasının ardından başlayan yeni operasyon dalgası da ele alındı.

Bu kapsamda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece'de Başkan Vekili Ahmet Şahin'in gözaltına alındığı hatırlatıldı.

'Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmış, 10 Temmuz'da görevinden uzaklaştırılmış, 5 Ağustos'ta görevine iade edilmiştir.'

CHP, bu uygulamaların 'yerel yönetimlerde halk iradesini gasp eden fiili kayyum politikalarının' devamı olduğunu ifade etti.

'Sandığa karşı yargı darbesi'

Raporun sonuç bölümünde, son bir yılda yaşanan gelişmeler 'sandığa karşı yargı darbesi' olarak tanımlandı:

'Yargı, iktidarın siyasal bir aracı hâline getirilmiştir. Belediye başkanlarının görevden alınması, kayyum atamaları ve toplu gözaltılar; milyonlarca seçmenin iradesini hiçe sayan bir darbe niteliğindedir. Bu süreç sadece bireyleri değil, halkın demokratik iradesini hedef almaktadır.'

CHP'den çağrı: 'Demokrasiye sahip çıkın'

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, raporun yayımlanmasıyla birlikte yaptığı açıklamada, demokratik sistemin ancak adil bir yargı düzeniyle ayakta kalabileceğini belirtti.

'Sandıkta kazanamadıklarını yargı eliyle gasp ediyorlar. Halkın iradesine dokunulamaz. Bu rapor, demokrasinin hafızası olarak tarihe geçecektir.'

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.

Kaynak : PERRE