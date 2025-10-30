281 öğrenciye 2 milyon 461 bin TL destek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, destekten Adıyaman merkez ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden ve bu yıl ilk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler yararlandı.

Öğrencilere ödenecek miktarlar, YKS başarı sıralamalarına göre belirlenerek doğrudan öğrencilerin banka hesaplarına yatırıldı.

Destek tutarları başarı sırasına göre belirlendi

Eğitim destek programı çerçevesinde öğrencilere yapılan ödemeler şu şekilde açıklandı:

Birinci Grup: İlk 10 bin sıralamasında yer alanlara 13.000 TL

İkinci Grup: 10.001 - 20.000 sıralamasında yer alanlara 9.000 TL

Üçüncü Grup: 20.001 - 30.000 sıralamasında yer alanlara 7.000 TL

Dördüncü Grup: 30.001 - 50.000 sıralamasında yer alanlara 5.000 TL

Bu kapsamda toplam 281 öğrenciye, başarı düzeylerine göre farklı tutarlarda eğitim desteği sağlandı.

Tutdere: 'Eğitime yatırım, Adıyaman'ın geleceğine yatırımdır'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitimin kentin geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

'Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz. Onların emek vererek kazandıkları bu başarıların karşılığında belediye olarak yanlarında olmak istedik.

Eğitime yapılan her destek, aslında şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır.

Bugün verdiğimiz destekler, yarın Adıyaman'ın ve Türkiye'nin meyvesini toplayacağı en değerli yatırımlardır. Üniversite yolculuğuna başlayan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.'

Adıyaman Belediyesi'nin eğitim alanındaki destek programlarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtilirken, Başkan Tutdere'nin 'Eğitimde fırsat eşitliği' vurgusu kamuoyunda takdirle karşılandı.

