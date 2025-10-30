Milli savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır' denildi.

Açıklamada, tedarik kapsamında 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağının yanı sıra bu uçaklara ait görev ekipmanları ve çeşitli mühimmatların da yer aldığı, proje bedelinin yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini olduğu kaydedildi. Bakanlık, ayrıca Katar ve Umman'dan temin edilecek Eurofighter Typhoon uçaklarına yönelik görüşmelerin de sürdüğünü belirtti.

GAZZE'DE ATEŞKESİN KORUNMASINA YÖNELİK TEMASLAR

Gazze'deki gelişmelere de değinilen açıklamada, Türkiye'nin bölgede barışın sağlanması amacıyla diplomatik ve askeri temaslarını sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Gazze'de bir görev gücünün teşkiline yönelik, muhataplarımız ile yürütülen temaslar devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkelerle diplomatik ve askerî istişareler sürdürülmektedir.'

Suriye Ordusuna Eğitim Desteği

Bakanlık, Suriye ile savunma alanında yürütülen iş birliği hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Açıklamada, '13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Suriye ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askerî eğitimler icra etmeye başlamıştır' ifadeleri yer aldı.

Bakanlık ayrıca, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik yürütülen yakın iş birliği kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin (10 Kara, 18 Deniz, 21 Hava) Millî Savunma Üniversitesi'ne bağlı harp okullarında eğitime başlayacağını duyurdu. Açıklamada, '49 Suriyeli öğrencinin 31 Ekim 2025 itibarıyla Harp Okullarımızda eğitime başlaması planlanmaktadır' denildi.

Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler

Türkiye ile Yunanistan arasında yürütülen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın ikinci turunun 23 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, toplantıda 2025 yılı faaliyetlerinin gözden geçirildiği ve 2026 yılı uygulama planının ele alındığı ifade edildi. Bakanlık, 'Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında, iki ülke harp okulları arasında karma voleybol müsabakası 3-5 Kasım tarihleri arasında Kara Harp Okulumuz ev sahipliğinde düzenlenecektir' bilgisini paylaştı.

'Ateşkesin Tam Uygulanması Elzemdir'

Açıklamanın son bölümünde ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sürdüğü vurgulanarak, 'İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Gazze'de barışın tesisine yönelik sağlanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, İsrail'in anlaşmaya tümüyle uyması, bölgemizde huzur ve güvenliğin yeniden sağlanması için elzemdir. Ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olan ülkemiz, bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazırdır' ifadelerine yer verildi.

'TSK Küresel Güvenliğe Katkı Sunmaya Devam Ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı coğrafyalarda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini vurgulayarak, 'TSK, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam etmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

