Adıyaman Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla Ramada Otel'de resepsiyon düzenlendi. Törene il protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Resepsiyonda konuşan Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Başkan Doğan, milletin tüm yokluklara rağmen bağımsızlık ruhuyla yeniden ayağa kalktığını ifade ederek, 'Bugün Cumhuriyetimizin ilanının yüz ikinci yılının büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yoktan bir ülke yarattılar. Emperyalist güçler ülkenin her tarafını sarmışken, üstelik ülkemiz Balkan Savaşları akabinde Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nı yaşamışken, artık milletin adım atacak takati dahi yokken, yiyecek ekmeğe dahi muhtaçken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milletin içindeki bu bağımsızlık, özgürlük ruhunu ortaya çıkardı ve Samsun'a çıkarak ilk kıvılcımı ateşleyerek önderlik etti ve Cumhuriyetimizi kurdu' dedi.

Cumhuriyet'in özgürlük, eşitlik, huzur ve mutluluğun teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, bu değerlere sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Kaynak : PERRE