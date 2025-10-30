Kupa zaferinin ardından anlamlı jest: 'Bu unvan sadece bana değil, Kahta'nın gençlerine aittir'

Kupa maçında anlamlı tören

Onursal başkanlık takdimi, Kahta02 Spor'un Kasımpaşa ile oynadığı kupa mücadelesinin devre arasında gerçekleştirildi. Kahta02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan, törende yaptığı konuşmada Başkan Hallaç'ın Kahta'da spora yön veren bir isim olduğunu vurguladı:

'Sayın Başkanımız hem gençliğe hem spora verdiği önemle Kahta'da büyük bir fark oluşturmuştur. Kahta02 Spor'un bugün geldiği noktada Sayın Başkanımızın desteği ve vizyonunun payı büyüktür. Kendisine kulübümüz adına teşekkür ediyor, Onursal Başkanlık kimliğini takdim etmekten büyük onur duyuyoruz.'

Mulhan, Kahta Belediye Başkanı Hallaç'ın her zaman sporun ve gençlerin yanında olduğunu belirterek, desteklerinin Kahta02 Spor'un başarısında belirleyici olduğunu ifade etti.

Hallaç: 'Bu unvan sadece bana değil, Kahta'nın gençlerine aittir'

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kendisine verilen 'Onursal Başkanlık' unvanından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spora yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi:

'Kahta02 Spor, bu şehrin gururudur. Bizim için önemli olan gençlerimizin sporla büyümesi, disiplinle gelişmesi ve Kahta'nın adını her platformda başarıyla temsil etmesidir.

Bu onurlu kimliği şahsıma layık gören kulüp yönetimine teşekkür ediyorum. Bu anlamlı unvan, yalnızca bana değil; spora emek veren tüm gençlerimize, sahada alın teri döken sporcularımıza ve Kahta'yı yürekten seven tüm hemşerilerimize aittir.

Bu tarihi galibiyet, Kahta'nın emeği, inancı ve azminin eseridir.'

'Spor, gençliğin ahlak ve disiplinle yetiştiği bir okuldur'

Hallaç, sporun yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda gençleri birleştiren ve toplumu güçlendiren bir değer olduğunu belirterek şöyle devam etti:

'Biz sporu sadece bir oyun değil, gençliğin ahlak, disiplin ve birlik duygusuyla yetiştiği bir okul olarak görüyoruz.

Kahta Belediyesi olarak gençliğe ve spora olan desteğimizi her geçen gün artırmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Kahta'nın gençleri, Kahta'nın geleceğidir.'

'Başarı, inanç ve birlikten doğdu'

Kahta02 Spor'un Kasımpaşa karşısında elde ettiği 3-1'lik galibiyet, Adıyaman futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kulüp yönetimine ve sahada mücadele eden futbolculara teşekkür ederek, sporun Kahta'da gelişmesi için her türlü desteği sürdüreceklerini söyledi.

