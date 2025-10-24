Bunlar da ilginizi çekebilir

Ziyaretin samimi bir ortamda geçtiği belirtilirken, ilerleyen süreçte ortak çalışmalar yapılabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte SGK Müdürü Adem Seçilmiş'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

Kahta İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Adem Seçilmiş, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetine iadeyi ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette, kurumun yürüttüğü çalışmalar ve yerelde sağlanabilecek iş birliği konularında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

