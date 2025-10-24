Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni', İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Törende, 2022 yılında başlatılan 'İlk Evim Projesi' kapsamında yapımı tamamlanan sosyal konutların hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak. Ayrıca yeni inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesine ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

Bölgede örnek dairelerin yer aldığı alanda düzenlenecek törende, yeni konutların büyüklükleri, ödeme planları ve başvuru koşullarına dair bilgilerin açıklanması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede, 81 ili kapsayacak TOKİ sosyal konut projesinin hazırlıklarının tamamlandığını belirtmişti.

Yeni projede şehit yakınları ve gaziler, emekliler, gençler, engelliler ile en az üç çocuğu bulunan aileler için özel kontenjanlar ayrılacak.

