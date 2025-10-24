Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri, Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli'yi makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, ilçede yürütülen eğitim faaliyetleri ve yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, nazik ziyaretlerinden dolayı Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Başli, Kahta'da eğitimin kalitesini artırmak için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri ise, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak, Kahta'daki eğitim çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bu alanda yapılan her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak : PERRE