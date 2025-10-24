Doç. Dr. İshak Şan, bu atamaların Adıyaman'ın sağlık altyapısını güçlendireceğini belirterek, 'Bu güzel gelişmeye vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na teşekkür ediyorum. Atanan tüm hekimlerimize başarılar diliyorum, Adıyaman'ımıza hayırlı olsun.' dedi.

Atamalardan Kahta da nasibini aldı. Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, hastaneye 1 Nöroloji, 1 Tıbbi Mikrobiyoloji, 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, 1 Radyoloji uzmanı olmak üzere toplam 4 yeni uzman hekim kadrosu açıldığını duyurdu.

Başhekim Akel, 'Başta Vekilimiz Doç. Dr. İshak Şan ve İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Şirik olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Adıyaman sağlıkta yeni bir döneme giriyor. Kahta'da uzun zamandır eksikliği hissedilen bazı branşlarda doktor kadrosunun açılması, hem hastalar hem de sağlık çalışanları için önemli bir nefes olacak.

Kaynak : PERRE