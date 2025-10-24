Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dizi ziyarette bulunarak enerji sektöründeki gelişmeler ve bölgesel hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında heyet, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ile bir araya geldi. Görüşmede, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yürütülen elektrik dağıtım faaliyetleri, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar ve enerji arz güvenliğini güçlendirmeye dönük projeler ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AKEDAŞ heyetinin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

'AKEDAŞ Genel Müdürü Sn. Mehmet İlbasan ve çalışma arkadaşlarını, Sn. Bakanımız ve milletvekillerimizle birlikte Gazi Meclisimizde misafir ettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.'

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan ise TBMM'de gerçekleştirdikleri temasların enerji sektöründeki gelişmeleri yakından değerlendirmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. İlbasan, 'Bölgemizdeki hizmet kalitesini her geçen gün artırmak, altyapımızı güçlendirmek ve tüketicilerimize kesintisiz enerji sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda milletvekillerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, hizmet hedeflerimiz açısından büyük önem taşıyor.' dedi.

AKEDAŞ heyetinin gerçekleştirdiği TBMM temaslarının, enerji altyapısının geliştirilmesi ve iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından verimli geçtiği bildirildi.

