Off-road tutkunlarının heyecanla beklediği etkinlik, 24-25-26 Ekim tarihlerinde Adıyaman Ali Dağı Mesire Alanı'nda (Kahta Yolu 5. km) gerçekleştirilecek.

Etkinlik boyunca renkli görüntüler, nefes kesen yarışlar ve doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşanacak.

Adıyaman'da sanata yeni bir soluk: 'Gölge Sanat Akademisi' açıldı - Videolu Haber
Ana sponsorluğunu MG İnşaat'ın üstlendiği organizasyon, Perre Off Road Arama ve Kurtarma Derneği tarafından düzenleniyor.

Tüm Adıyaman halkını bu büyük heyecana, doğanın kalbinde gerçekleşecek off-road şölenine davet ediyoruz!

Tarih: 24-25-26 Ekim

Yer: Adıyaman Ali Dağı Mesire Alanı (Kahta Yolu 5. km)

