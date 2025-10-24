Off-road tutkunlarının heyecanla beklediği etkinlik, 24-25-26 Ekim tarihlerinde Adıyaman Ali Dağı Mesire Alanı'nda (Kahta Yolu 5. km) gerçekleştirilecek.
Etkinlik boyunca renkli görüntüler, nefes kesen yarışlar ve doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşanacak.
Ana sponsorluğunu MG İnşaat'ın üstlendiği organizasyon, Perre Off Road Arama ve Kurtarma Derneği tarafından düzenleniyor.
Tüm Adıyaman halkını bu büyük heyecana, doğanın kalbinde gerçekleşecek off-road şölenine davet ediyoruz!
Tarih: 24-25-26 Ekim
Yer: Adıyaman Ali Dağı Mesire Alanı (Kahta Yolu 5. km)
