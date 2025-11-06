Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, OSB Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi ve sanayi bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaret kapsamında iş yerlerini gezen Başkan Hallaç, esnafla sohbet ederek sorun ve önerileri dinledi. Görüşmelerde, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da değerlendirildi.

Başkan Hallaç, üretim ve istihdamın kent ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, belediye olarak sanayi bölgelerine yönelik hizmetlerin süreceğini ifade etti.

Program sonunda açıklama yapan Hallaç, şu ifadeleri kaydetti:

'Birlik, bereket ve dayanışmanın simgesidir. Alın teriyle şehrimize değer katan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Helal kazancın bereketi Kahta'ya yansıyor. Biz de belediye olarak üretimi, emeği ve ticaret hayatını desteklemeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE