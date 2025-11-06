SANKO Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Psikoloğu Gizem Başkılıç Turan, akran zorbalığının yalnızca çocukça bir çekişme değil, uzun vadede özgüven kaybı, sosyal kaygı ve akademik başarısızlığa yol açan ciddi bir problem olduğunu söyledi.

Uzm. Psikolog Turan, akran zorbalığını 'çocuğun veya ergenin, aynı yaş grubundaki bir birey tarafından fiziksel, sözel, sosyal ya da dijital yollarla tekrarlayan şekilde incitici davranışlara maruz bırakılması' olarak tanımlayarak, 'Bu durum yalnızca zorbalığa uğrayan çocuğu değil, tüm sosyal çevresini etkileyen görünmez bir tehdittir' dedi.

'Zorbalık Farklı Ortamlarda Görülebilir'

Zorbalığın yalnızca okul ortamında değil, mahalle oyunlarında, parklarda, arkadaş gruplarında ya da sosyal medyada da görülebileceğini belirten Uzm. Psikolog Turan, yaş gruplarına göre farklı örnekler sıraladı. Uzm. Psikolog Turan, 'Okul öncesinde paylaşmama veya itme-çekme, ilkokulda lakap takma ve dışlama, ergenlikte ise sosyal medya üzerinden tehdit ve küçük düşürme şeklinde ortaya çıkabilir' dedi.

'Sessiz Kalan Her Çocuk Zorbalığın Sürmesine Zemin Hazırlar'

Akran zorbalığında 'zorba, kurban ve şahit' olmak üzere üç temel rol olduğunu belirten Uzm. Psikolog Turan, 'Sessiz kalan her çocuk, farkında olmadan zorbalığın devam etmesine zemin hazırlar. Bu nedenle öğrencilerin gördükleri durumları güvenli biçimde yetişkinlere bildirmesi çok önemlidir' dedi.

'Zorbalık Çoğu Zaman Fark Edilmez'

Zorbalığın çoğu zaman açık biçimde görülmediğine dikkat çeken Uzm. Psikolog Turan, öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocukların davranışlarını yakından gözlemlemesi gerektiğini söyledi.

'Okul ve aileler, çocuklara çevrim içi veya yüz yüze ortamlarda incitici davranışlarla karşılaştıklarında nasıl tepki vereceklerini öğretmelidir' diyen Uzm. Psikolog Turan, güvenli iletişim ortamının çocuğun kendini ifade etmesi açısından koruyucu rol taşıdığını kaydetti.

'Kaygı, İçine Kapanma Gibi Belirtilerde Uzman Desteği Şart'

Zorbalığa maruz kalan çocuklarda kaygı, içine kapanma, özgüven kaybı veya sosyal ortamlardan kaçınma gibi belirtiler görülebileceğini ifade eden belirten Uzm. Psikolog Turan, bu durumlarda uzman desteği alınmasının önemini vurguladı.

Uzm. Psikolog Turan, 'Sadece mağdurlar değil, zorbalık yapan çocuklar da duygusal yetersizlik veya empati eksikliği nedeniyle desteğe ihtiyaç duyar. Bu farkındalık, güvenli sosyal ilişkilerin temelini oluşturur' ifadelerini kullandı.

Uzm. Psikolog Turan, akran zorbalığının bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, 'Her çocuğun nerede olursa olsun kendini güvende hissetmeye hakkı vardır' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE