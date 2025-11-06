6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'in yıkılmasında kusuru bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılandığı dava, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Otelin yıkılmasında kusuru bulunduğu iddia edilen kamu görevlileri, 'görevlerini bilinçli bir şekilde ihmal etmekle' suçlanıyor. Dava, 6 Şubat depremlerinin ardından açılan en uzun soluklu yargı süreçlerinden biri olarak devam ediyor.

Kıbrıslı Heyet ve Aileler Yine Adıyaman'da

Çöken Grand İsias Otel'le ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davayı takip etmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen aileler, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'nde yerlerini aldı.

Duruşmayı izleyenler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, turizm rehberlerinin aileleri, milletvekilleri ve siyasi temsilciler de bulundu.

Ailelerden Dava Öncesi Duygusal Mesaj

Depremde yaşamını yitiren Kıbrıslı çocukların, öğretmenlerin ve turizm rehberlerinin aileleri, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, sanıkların 'olası kast'la yargılanmasını istedi.

Kıbrıslı aileler, 'facianın kamu ayağı' olarak nitelendirdikleri davada adalet mücadelesini sürdürdüklerini belirtti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, yaptığı açıklamada bilirkişi raporuna atıfta bulunarak, 'Grand İsias Oteli bir bina değil, önceden tasarlanmış bir mezardı' dedi.

Karakaya, 'Açgözlülük, çıkar hırsı, denetimsizlik, göz yuman yetkililer... Hepsi bir araya geldi ve 72 canımızı bizden aldı. Biz artık bahaneler, ceza indirimleri, taksirli suçlar duymak istemiyoruz. Bu bir kaza değil, bu bir katliamdı. Ve bu katliam, olası kastla işlenmiştir. Sanıkların tutuklanmalarını istiyoruz. Adaletin gecikmesi, bizim için her gün yeniden yıkılmaktır. Adalet artık susmasın!' ifadelerini kullandı.

Karakaya, bu davanın sadece Şampiyon Meleklerin değil, 'insanlığın vicdan davası' olduğunu vurgulayarak, 'Adalet, ancak olası kastla hüküm verildiği gün yerini bulacaktır. Meleklerimize verdiğimiz bir söz var: Adalet gelecek, başka canlar yanmayacak' dedi.

Üstel: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Adaletine Güveniyoruz'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde Türkiye genelinde 60 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, 'O gün biz de evlatlarımızı, Şampiyon Meleklerimizi kaybettik' dedi.

Üstel, adalet arayışlarının devam ettiğini belirterek, 'Şampiyon meleklerimize sözümüz var, adalet tecelli edene kadar hep birlikte Adıyaman'da olacağız. Suç işleyenlerinin tümünün hesap vermesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Mücadelemiz devam edecek.'

Kaynak : PERRE