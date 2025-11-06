Ziyarette, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen çalışanların yaşadığı tayin yasağının, aile bütünlüğünü zedelediği ve çalışma barışını olumsuz etkilediği vurgulandı. Genel Başkan Devlet Sert, yasağın kaldırılmasının adalet ve eşitlik duygusunun korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Görüşme kapsamında Sert, Bakan Memişoğlu'na sendika tarafından hazırlanan 'Taşerondan Kadroya Geçirilen İşçinin Sessiz Çığlığı: Tayin Hakkı' adlı kitabı takdim etti. Sert ayrıca, konunun daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile yapılan görüşmede de dile getirildiğini hatırlatarak, sendikanın bu konudaki girişimlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kendisine sunulan kitabı inceleyerek, kitapta ele alınan konuların son derece önemli olduğunu belirtti. Bakan Memişoğlu, sağlık işçilerinin fedakârca yürüttüğü görevlerin takdirle karşılandığını vurgulayarak, çalışanların taleplerinin dikkatle değerlendirileceğini söyledi.

'Sağlık sistemimizin bel kemiği olan emekçilerimizin sorunlarını yakından biliyoruz. Çalışanlarımızın hem mesleki hem de ailevi huzurunu korumak bizim önceliğimizdir. Bu doğrultuda tayin hakkı konusundaki mağduriyetlerin giderilmesi için Toplu İş Sözleşmesi sürecinde de olduğu gibi gerekli çalışmaları ilgili birimlerimizle birlikte yürüteceğiz.' ifadelerini kullanan Bakan Memişoğlu, çözüm odaklı yaklaşımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda Genel Başkan Devlet Sert, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu 8 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Genel Kurula davet etti.

Kaynak : PERRE