Toplantıda Kuyulu ve Örenli Organize Sanayi Bölgeleri'nin altyapı ve parselasyon çalışmaları ile Karadağ bölgesinde yer tespiti yapılan küçük ve orta ölçekli sanayi alanlarının işyeri sayısı ve büyüklükleri değerlendirildi.

Toplantıya; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan ve Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İbrahim Ataş, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, Ağaç İşleri Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Zeynal Asnuk, Küçük Sanayi Sitesi Odası Başkanı Adnan Kırıkdaş ve İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Yanar katıldı.

Adıyaman'ın sanayi altyapısını güçlendirmeye yönelik yapılan bu görüşmelerin, şehrin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Toplantı sonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a ve heyetine gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 'Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaretimizde Adıyaman'ımıza yeni kazandıracağımız Kuyulu ve Örenli Organize Sanayi Bölgelerinin alt yapı ve parselasyon konuları ile Karadağ bölgesinde daha önce yer tespiti yapılan ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapımına başlanacak olan küçük ve orta ölçekli sanayi alanındaki işyeri sayısı ve büyüklükleri hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdik.'dedi.

Kaynak : PERRE