Diyarbakır'ın tarihi sokaklarında 'yeni bir kültür durağı' kapılarını açtı. Şuâra Kitap Atölyesi, edebiyatseverleri kitaplar, filmler ve fikirler etrafında buluşturuyor. Kuruculuğunu İhsan İpek Cankurt, koordinatörlüğünü ise Hüsnügül Tutaşı üstleniyor. Yönetim ve yürütme ekibinde Reyhan Alkar Karlıdağ, Hacer Sayan, Sercan Akdeniz ve Fatih Özmen yer alıyor.

Atölye, her yaştan ve meslekten insanı aynı masa etrafında buluşturuyor. Katılımcılar kitaplar, filmler ve fikirler üzerine yapılan analizlerde hem bireysel hem toplumsal farkındalık kazanıyor. Her oturum, insanın iç dünyasına ve hayata dair yeni pencereler açmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen buluşmada, Gabriel García Márquez'in 'Kırmızı Pazartesi' adlı eseri ele alındı. Katılımcılar, romanda işlenen bir cinayetin ardındaki sessizlikten yola çıkarak toplumun suskun vicdanını tartıştı.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çeken Şuâra Kitap Atölyesi, şehrin sanat ve edebiyat hayatına yeni bir soluk katmayı hedefliyor.

'Her kitap bir kapıdır, her okuma bir diriliştir. Dirilen zihinler ölü fikirleri hayata döndürür' mottosuyla yola çıkan atölye, çalışmalarına Şuâra Kültür Sanat Cafe'de devam ediyor.

Suriçi'nde düzenlenen kitap buluşmaları, kısa sürede kentteki edebiyat tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı.

