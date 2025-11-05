Ziyarette, Adıyaman'da devam eden ve planlanan sağlık yatırımları, yeni projeler ile sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. İlin sağlık altyapısının geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirilirken, hekim ve yardımcı sağlık personeli ihtiyacına yönelik çözüm önerileri de görüşüldü.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Adıyaman halkının daha nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşması için önemli adımlar atılacağını ifade etti.

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 'Sayın Bakanımıza, ilimizde yürütülen ve yeni hayata geçirilecek sağlık yatırımlarına verdikleri yakın ilgi, destek ve katkılarından dolayı içten teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.' dedi.

Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ise, 'Sayın Bakanımızın Adıyaman'ın sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi noktasında gösterdiği özel ilgi ve samimi destekten dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın değerli katkılarıyla, Adıyaman halkının daha kaliteli sağlık hizmetlerine kavuşması yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyoruz,' ifadelerini kullandı.

