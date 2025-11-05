'Şiir ve müziğin uyumu sahnede buluşacak'

Etkinlik, kemanda Şafak Doğan ve sahne performansında Serhat Öztunç'un katkılarıyla başlayacak. Murat Kayış, güne özel olarak seçtiği şiirleri seslendireceğini belirterek, 'Müzik ve şiirin eşsiz uyumuna tanıklık edeceğimiz bu akşam, konuklarımızın duygu dünyalarına tercüman olacak. Tüm sanatseverleri bekliyorum' dedi.

'Adıyaman'da bireysel şiir dinletisine geri dönüyor'

Şiir alanındaki üretkenliğiyle tanınan Murat Kayış, uzun bir aranın ardından Adıyaman'da bireysel olarak sahne alacak. Yazar, etkinliğe tüm sanatseverleri davet ederek, şiirin ve müziğin buluşacağı bu özel gecenin 'duygulara dokunan, keyifli bir sanat buluşması' olacağını ifade etti.

'Üç kitap, bir sanat yolculuğu'

Kayış'ın bugüne kadar yayımlanmış üç eseri bulunuyor:

Şiire Medfun

Seni Sevmeme Beş Dakika Kalmıştı

Modern Yalnızlık

Bu üç eser, şairin insan ruhunun derinliklerine, aşkın, yalnızlığın ve modern yaşamın içsel yankılarına dair temalarını yansıtıyor.

'Etkinlik Gölge Sanat Akademisi'nde yapılacak'

Etkinlik, Adıyaman Altınşehir Mahallesi 30148 Sokak No:10/B adresinde bulunan Gölge Sanat Akademisi & Cafe'de gerçekleşecek.

