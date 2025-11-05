'Kurumsal yapımızı güçlendiren bir dönüm noktası'

Biricik açıklamasında, genel kurul sürecinin kulübün kurumsal hedeflerini derinleştirdiğini belirtti:

'Gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurulun, kulübümüzün kurumsal yapısını güçlendiren önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. Bu demokratik sürece katkı sağlayan değerli üyelerimize, gönüllülerimize ve destekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin, öncelikle Adıyaman'ımıza, ardından da büyük Yeşilay Spor Kulübü ailemize hayırlı ve başarılı olmasını temenni ediyorum.'

'Bağımlılıkla mücadelede sporun birleştirici gücünü kullanacağız'

Adıyaman Yeşilay Spor Kulübü'nün, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele misyonunu yerelde hayata geçirmek üzere çalıştığını vurgulayan Biricik, şu ifadeleri kullandı:

'Yeni Yönetim Kurulu olarak, Büyük Yeşilay ailesinin stratejik desteği ile sporun birleştirici gücünü kalıcı bir şekilde topluma kazandırmak ve bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam bilincini bilimsel temellere dayalı programlarla yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı artarak devam eden bir motivasyonla ve hesap verebilirlik ilkesiyle sürdüreceğiz. Hedefimiz, sportif başarıyı toplumsal fayda ile eş zamanlı olarak yükseltmektir.'

'Sporu, sağlıklı toplumun temeli olarak görüyoruz'

Biricik, sporun sadece fiziksel bir etkinlik değil; aynı zamanda sosyal dayanışmanın, sağlıklı yaşamın ve güçlü bir toplum inşasının ana unsuru olduğunu ifade etti:

'Kulübümüz, Yeşilay'ın 'iyi ve sağlıklı yaşam' vizyonunu toplumsal düzeyde kurumsal bir başarı hikâyesine dönüştürmeyi hedeflemektedir. Adıyaman'da sporun dönüştürücü gücünü en üst düzeyde kullanmak için tüm enerjimizle çalışacağız.'

'Yeni dönemin odak noktaları'

Adıyaman Yeşilay Spor Kulübü'nün yeni yönetim vizyonu kapsamında şu faaliyet alanlarının öne çıkacağı belirtildi:

Kapsayıcı Spor Organizasyonları: Çocuklar, gençler ve yetişkinler için düzenlenecek spor etkinlikleriyle toplumda aktif yaşam bilinci artırılacak.

Bağımlılık Önleme Eğitim Programları: Sporun araç olarak kullanılacağı, bilimsel temelli farkındalık ve eğitim programları yaygınlaştırılacak.

Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk Projeleri: Üyelerin katılımıyla sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

Altyapı ve Lisanslı Sporcu Gelişimi: Genç yeteneklerin profesyonel spora hazırlanması için altyapı ve mentorluk çalışmaları güçlendirilecek.

Kaynak : PERRE