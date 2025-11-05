'Kaçak kazıya suçüstü baskın'
Adıyaman il merkezi kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli Jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;
2 adet el dedektörü,
1 adet mini dedektör,
1 adet yön gösterici cihaz,
1 adet dizüstü bilgisayar,
2 adet hilti ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.
'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet'
Yakalanan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazılara yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.
'Tarihi mirasımızın korunması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam edecektir.'
Kaynak : PERRE