Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazılara yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet'

2 adet hilti ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

Adıyaman il merkezi kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli Jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

