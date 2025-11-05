'Üç ilde eş zamanlı operasyon'

Yapılan fiziki, teknik ve analiz çalışmaları sonucunda, E.U. liderliğindeki 34 kişilik örgütün, piyasaya örgütlü biçimde silah temin ettiği, satış yaptığı ve bu satışlara aracılık ettiği belirlendi. Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

4 Kasım 2025 günü, Adıyaman merkezli Malatya ve Şanlıurfa illerini kapsayan operasyon, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220)' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

'Silah, mühimmat ve kaçak ürünler ele geçirildi'

Ekiplerin 27 ikamet, 3 işyeri ve 20 araçta yaptığı aramalarda şu materyaller ele geçirildi:

40 adet ruhsatsız av tüfeği

26 adet kayıtsız kurusıkı tabanca

16 adet ruhsatsız tabanca

434 adet fişek

48 adet av kartuşu

7 adet bıçak

2 adet torna makinası

1 adet kılıç

633 paket kaçak sigara

Operasyon kapsamında 28 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

'Huzur ve güvenlik için çalışmalar sürecek'

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı:

'Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.'

Kaynak : PERRE