'Anne adaylarından yoğun ilgi'

Suda doğumla sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren Pınar Gevrek, yöntemin doğum sürecine büyük katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

'Bu yöntem doğum sürecinde bana çok yardımcı oldu. İmkanı olan herkese tavsiye ederim.'

'Suda doğum ağrıyı azaltıyor, süreci doğal hale getiriyor'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hilal Uslu Yuvacı, suda doğumun avantajlarını anlatarak yöntemin hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan rahatlatıcı bir deneyim sunduğunu vurguladı:

'Suda doğum, annenin gevşemesine yardımcı olarak doğum ağrısını azaltabilir, doğumun daha doğal ve kontrollü ilerlemesine katkı sağlar. Ilık suyun rahatlatıcı etkisi stresin azalmasına yardımcı olur. Uygun anne adaylarında, hijyen ve güvenlik koşulları sağlandığında suda doğum güvenli bir seçenektir. Hastanemizde bu süreç için özel olarak hazırlanmış bir doğum odamız bulunmaktadır.'

'Bilgi ve başvuru Kadın Doğum Polikliniği'nde'

Suda doğum uygulamasından yararlanmak isteyen anne adayları, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği üzerinden bilgi alabiliyor ve başvuru yapabiliyor.

Doğal doğumu teşvik eden bu uygulama, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Kaynak : PERRE