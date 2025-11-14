Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, ilçe ziyaretleri kapsamında Tut İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tepe, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Sağlık, Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç ve ilgili birim yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette Prof. Dr. Şirik, hastanede devam eden yatırımları ve çalışmaları yerinde inceleyerek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Tut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Koca'dan yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Prof. Dr. Şirik, eksikliklerin giderilmesi ve taleplerin karşılanması sürecini yakından takip ettiğini ifade etti. Ayrıca tedavisi devam eden hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Prof. Dr. Şirik, hasta yakınlarının ihtiyaç ve taleplerini dinleyip not aldı.

'Güçlü Toplum, Sağlıklı Bireylerde Başlar'

İnceleme sonrası değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Mehmet Şirik, sağlık hizmetinin sadece hastalıkların tedavisi olmadığını, insanın huzurla yaşamasını sağlayan temel bir değer olduğunu belirterek, 'Her vatandaşımızın sağlık hizmetine eşit ve kaliteli şekilde ulaşması, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bir hastanenin duvarları değil, içindeki insan emeği ve samimiyetidir şifa dağıtan. Sağlık çalışanlarımız, fedakârlığın ve insan sevgisinin en güçlü temsilcileridir. Sağlık sistemini güçlendirmek, toplumun direncini artırmaktır. Çünkü güçlü toplum, sağlıklı bireylerle başlar' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE