'Deprem sonrası ekonomik baskı daha da ağırlaştı'

Alsan, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın yalnızca fiziki değil, ekonomik olarak da ciddi bir yıpranma süreci yaşadığına dikkat çekti:

'İnsanlar barınma, beslenme ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir mücadele veriyor. Kira yükü, gıda fiyatları, ulaşım giderleri ve günlük yaşamın maliyeti, Türkiye ortalamasının üzerinde hissediliyor. Depremzedeye 'sabır' demek kolay; esas olan, gerçek çözümler üretmektir.'

'Bu toprakların gücü var, yeter ki önü açık olsun'

Adıyaman'ın üretim potansiyeline vurgu yapan Alsan, ekonomik kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti:

'Adıyaman çalışkandır, üretkendir, toprağı bereketlidir. Ancak çiftçi girdiye ulaşamazsa, esnaf sermaye bulamazsa, genç girişimciye yol açılmazsa kalkınma yalnızca sözde kalır. Bu şehir, imkan bulduğu anda kendi gücüyle ayağa kalkacak bir ruha sahiptir.'

'Maaş politikası hedeflere göre değil, hayatın gerçeklerine göre belirlenmeli'

Yaklaşan maaş düzenlemeleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Alsan, ücret politikalarının teknik veriler değil, halkın yaşam koşulları dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi:

'Ücret hesaplamasında teknik hedefler değil, vatandaşın yaşadığı hayat belirleyici olmalıdır. İnsanların kira, gıda ve yaşam masrafı bu kadar yüksekken 'hedeflenen enflasyon' üzerinden yapılacak zamlar, gerçeklikle bağdaşmaz. Bugün mesele geçim değil, yeniden hayata tutunma meselesidir.'

'Adıyaman'ın sesini duyuracağız, hakkını savunacağız'

Emircan Ahmet Alsan, Anahtar Parti'nin Adıyaman'da halkın sesi olmaya devam edeceğini vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bizim görevimiz konuşmak değil, duymak ve duyurmak. Adıyaman'ın yükü görmezden gelinemez. Şeffaflık, adalet ve topluma karşı sorumluluk temel ilkemizdir. Bu şehir yalnız bırakılmayacak; biz, Adıyaman'ın emeğini, onurunu ve geleceğini savunmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE