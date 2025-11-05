'Gelirler Kızılay aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacak'

Kermes kapsamında öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan giyim, yiyecek-içecek ve el emeği ürünlerin satışından elde edilen tüm gelir, Kızılay'a teslim edilerek Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere işleme alındı.

'Teslim töreni Millî Eğitim Müdürlüğü'nde yapıldı'

Teslim töreni, Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile merkez anaokulu müdürlerinin katılımıyla müdürlük makamında gerçekleştirildi.

Törende, toplanan bağışın dayanışma ve yardımlaşma kültüsünün en güzel örneklerinden biri olduğu vurgulandı.

'Dayanışmanın en güzel örneği sergilendi'

İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, anlamlı etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

'Bu anlamlı çalışmada emek veren tüm okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Dayanışma kültümüzün en güzel örneklerinden birini sergiledik. Kermesten elde edilen yaklaşık 700 bin TL'yi Kızılay'a teslim ettik; tutar, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere işleme alındı. Allah razı olsun, emeği geçen herkesten.'

Kaynak : PERRE