'Kent genelinde yeşil alanlar kışa hazırlanıyor'

Ekipler, şehir merkezinde bulunan park ve yeşil alanlarda budama, çim biçme, temizlik, ağaç diplerinin havalandırılması, kuruyan dalların alınması ve süs bitkilerinin kışa hazırlanması işlemlerini titizlikle yürütüyor.

Mevsim koşullarına uygun olarak yeni bitki dikimleri de gerçekleştiriliyor.

'Bitkiler yenileniyor, sulama sistemleri devrede'

Çalışmalar kapsamında deforme olmuş çim, çalı ve çiçek grupları yenilenirken, ağaçlarda budama, toprak takviyesi ve gübreleme işlemleri yapılıyor.

Ayrıca yeni otomatik sulama sistemleri devreye alınarak bakım süreçleri tamamlanıyor.

'Amaç: daha yeşil, daha yaşanabilir bir Adıyaman'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapılan çalışmaların kentin estetik görünümünü korumanın yanı sıra, vatandaşlara depremin izlerinden uzak, daha sağlıklı yaşam alanları sunmayı hedeflediğini belirtti.

Tutdere açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman'ımızın parklarını, bahçelerini ve yeşil alanlarını dört mevsim canlı tutmak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Kış mevsimine girmeden önce bitkilerimizin bakımını yaparak hem doğayı koruyor hem de vatandaşlarımızın daha güzel bir çevrede vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Yeşil dokumuzu korumak ve artırmak, belediye olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum.'

Kaynak : PERRE