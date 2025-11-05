'Türk dili, kadim mirasın evrensel bir değeri olarak tescillendi'

UNESCO'nun 3 Kasım 2025 tarihinde aldığı karar, Türk dilinin tarihî ve kültürel gücünü evrensel ölçekte tescilleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Türk devletlerinin ortak çabalarıyla hazırlandığı ve Türk dillerinin kadim medeniyet mirasının dünya kültürleri arasında kalıcı bir yer edinmesini sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, 'Bu karar, devletlerimizin diplomatik bir başarısı olmasının yanı sıra Türk dillerinin kadim medeniyet mirasının evrensel bir değer olarak tescillenmesidir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletlerinin özverili çalışmalarıyla hazırlanan bu teklif, ortak dil hazinemizi koruma ve gelecek nesillere canlı, zengin ve güçlü bir şekilde aktarma azmimizi katlayarak artıracaktır.' denildi.

'15 Aralık, Türk dilinin sembol günü'

Türk Dil Kurumu açıklamasında, 15 Aralık tarihinin Türk dili açısından taşıdığı sembolik öneme de dikkat çekildi:

'Danimarkalı dil bilimci Thomsen, 1893 yılında Türkçenin köklü tarihine ışık tutan Orhun Yazıtlarını çözerek tüm dünyaya 15 Aralık'ta duyurmuştur. 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün bugüne denk gelmesi, sevinç ve anlamı derinleştiren bir tesadüf olmuştur.'

'UNESCO kararı, Türk dünyasının birlik göstergesidir'

UNESCO kararının Türk dünyasının kültürel birliğini pekiştiren bir adım olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kararın Türk dünyasının en kadim merkezlerinden biri olan Semerkant'ta ilan edilmesinin de ayrı bir anlam taşıdığı belirtildi.

'Dilimiz var oldukça varız'

Türk Dil Kurumu, kararın alınmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

'Türk Dil Kurumu olarak bu anlamlı günün mimarı olan başta UNESCO Türkiye Millî Komisyonu olmak üzere, tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Türk dillerinin zenginliğiyle büyüyen tüm Türk dünyasının ve güzel Türkçeyi konuşan, öğrenen tüm gönül dostlarımızın 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü içten duygularımızla kutluyoruz.'

Kaynak : PERRE