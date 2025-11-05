'Her mahalleye gündüz bakımevi ve kreş' projesi hayata geçti

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan 'Her Mahalleye Gündüz Bakımevi ve Kreş' projesinin ilk örneği olan Yenimahalle Çocuk Kampüsü, mahalle sakinlerinden tam not aldı. Başkan Tutdere'nin öncülüğünde hayata geçirilen proje, kentte okul öncesi eğitimde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

'3-5 yaş arası çocuklar mutlu'

Toplam 3 bin 515 metrekare açık alan ve 480 metrekare kapalı alan üzerine kurulan tesis, 3-5 yaş arası çocuklara güvenli ve modern bir ortamda okul öncesi eğitim imkânı sağlıyor.

Eğitime katkılarıyla bilinen Türk Kadınlar Birliği ve Rotary 2440. Bölge Federasyonu tarafından desteklenen proje, 92 çocuk kapasiteli yapısıyla özellikle çalışan anneler için büyük kolaylık sunuyor.

'Her alanda eğitim'

Yenimahalle Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek çok yönlü bir eğitim programı uygulanıyor.

Sanat, zekâ ve satranç, İngilizce, fen ve doğa atölyeleri gibi farklı alanlarda eğitimlerin verildiği merkezde, okul öncesi öğretmen, yardımcı personel ve güvenlik görevlilerinden oluşan 24 kişilik profesyonel ekip görev yapıyor.

'Velilerin içi rahat'

Depreme dayanıklı olarak inşa edilen kreş, güvenli altyapısı sayesinde ailelere huzur veriyor.

Yenimahalle'de çocuklarını kreşe gönderen veliler, tesisin hem fiziki hem de eğitsel yönleriyle önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi:

'Depremden sonra çocuklarımızı güvenle bırakabileceğimiz bir yer bulmak çok zordu. Bu kreş bize hem güven hem huzur verdi. Bina sağlam, personel ilgili, çocuklarımız mutlu. Özellikle çalışan anneler için büyük bir rahatlık oldu.'

Adıyaman Belediyesi, kent genelinde benzer nitelikte yeni kreşlerin açılması için proje çalışmalarını sürdürüyor.

