'Gençlerimizin geleceği tehdit altında'

Başkan Alsan, son yıllarda uyuşturucu kullanımının özellikle gençler arasında endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Her geçen gün sokaklarımızda, okullarımızda, hatta mahalle aralarında bile uyuşturucuya bulaşmış gençlerle karşılaşıyoruz. Bu, yalnızca bireyin değil, toplumun tamamının alarm vermesi gereken bir durumdur.'

'Bağımlılık bir suç değil, bir yardım çağrısıdır'

Alsan, bağımlılıkla mücadelede cezai tedbirlerin yanı sıra rehabilitasyon ve psikososyal destek süreçlerinin de önemine değinerek şunları söyledi:

'Uyuşturucu kullanan bir genci dışlamak ya da cezalandırmak yerine, onu topluma yeniden kazandırmak zorundayız. Bağımlılık bir suç değil, bir yardım çağrısıdır. Bu çağrıyı duymayan her kurum, her birey bu sorunun parçası haline gelir.'

'Yerel ve ulusal mücadele birlikte yürütülmeli'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Alsan, Adıyaman'da gençleri hedef alan uyuşturucu ağlarına karşı tüm kurumların koordineli şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti:

'Uyuşturucu satıcılarına göz yuman, tedavi merkezlerini artırmayan bir yönetim anlayışıyla mücadele edilemez. Biz Anahtar Parti olarak her şehirde gençlik danışma merkezleri kurulması, psikolojik destek hatlarının 7/24 aktif hale getirilmesi ve aile eğitim programlarının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savunuyoruz.'

'Geleceğe uzanan eli tutmak, herkesin görevidir'

Açıklamasının sonunda Alsan, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı:

'Bir gencimizi kaybetmek, bir geleceği kaybetmektir. Devletin kurumları, yerel yönetimler, eğitimciler, aileler; hepimiz el ele vermeliyiz. Çünkü gençliği korumak, geleceği kurtarmaktır. Adıyaman'da bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.'

