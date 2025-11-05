Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kırsal bölgede gerçekleştirdikleri operasyonda, izinsiz kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı sırasında kullandıkları 2 el dedektörü, 1 mini dedektör, 1 yön gösterici cihaz, 1 dizüstü bilgisayar, 2 hilti ve çok sayıda kazı malzemesine el konuldu. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

